Michelle Obama lancia un marchio di bevande per contrastare l’obesità infantile

di Luca Venturino 4 Maggio 2023

Niente zuccheri aggiunti e l’obiettivo di rimpiazzare le bibite più popolari: queste sono le linee attraverso cui PLEZi, azienda di alimenti e bevande salutari recentemente lanciata da Michelle Obama, ha declinato la propria identità. Si tratta di un progetto, come ha spiegato la stessa ex First Lady della Casa Bianca, che mira a contrastare il fenomeno dell’obesità infantile offrendo alternative gustose ma, come accennato in apertura, meno ricche di zuccheri. Obama, d’altro canto, non ha voluto nascondere la propria ambizione: l’obiettivo finale è quello di innescare “una corsa verso l’alto che trasformerà l’intera industria alimentare”.

Michelle Obama contro l’obesità infantile

I nostri lettori più attenti alle avventure a stelle e strisce non mancheranno di ricordare che Michelle Obama – così come suo marito, l’ex Presidente degli Stati Uniti Barack – è da sempre molto attiva per quanto riguarda l’educazione alimentare e la lotta contro l’obesità, in particolare nei giovani: i più nostalgici ricorderanno dell’orto nella Casa Bianca, voluto proprio dalla ex First Lady; o più recentemente del documentario Listen To Your Vegetables & Eat Your Parents creato in collaborazione con Netflix nel 2019.

Ma torniamo a noi – Michelle Obama è diventata co-fondatrice e partner strategico di PLEZi Nutrition, un’azienda guidata da un team di specialisti in salute pubblica che come accennato fa dal proprio cavallo di battaglia la produzione di alimenti e bevande salutari. Il primo prodotto lanciato dal marchio è un succo di frutta destinato proprio alle fasce più giovani della popolazione, disponibile in quattro gusti differenti e che basa il proprio claim sul fatto che contiene il 75% di zucchero in meno rispetto alla media dei suoi competitori.

Si tratta, tuttavia, solo di un primo passo verso un’offerta più ampia: in un comunicato stampa l’azienda ha annunciato la propria intenzione di lanciare altri snack e bevande salutari “incentrati sulla riduzione del contenuto di zucchero e sulla dolcezza per aiutare ad adattare i palati dei bambini a desiderare meno cibi meno dolci”.

“Ecco perché abbiamo creato PLEZi come alternativa senza preoccupazioni: ha meno zucchero, meno dolcificanti e più sostanze nutritive come fibre e potassio di quelle presenti in molte bevande già presenti sugli scaffali dei supermercati” ha commentato Michelle Obama durante l’annuncio di questa sua ultima avventura, avvenuto Future of Everything Festival del Wall Street Journal. L’ex First Lady sostiene che l’aspetto migliore del succo di frutta marchiato PLEZi, però, è soprattutto il suo sapore: “Perché se non ha un buon sapore, i bambini non lo berranno mai!”.