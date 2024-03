Mike Tyson si è messo a vendere caramelle alla cannabis a forma di orecchio masticato

Che succede quando il mito del personal branding s’intreccia con l’antico proverbio del “la pubblicità cattiva non esiste”? Beh, magari succede che si finisce per raccogliere l’eredità di uno degli episodi più controversi – ma anche più iconici, a onore del vero – della storia contemporanea delle arti marziali e la si trasforma in un prodotto. Un prodotto che, oltre ad appoggiarsi alla notorietà assoluta di tale episodio e del suo protagonista, tenta anche di intersecare una fetta di mercato evidentemente fertile. Il risultato? Mike Tyson si è messo a vendere delle caramelle alla cannabis a forma di orecchio masticato.

L’episodio in questione è talmente conosciuto da essere ben noto anche a chi, di fatto, l’unica arte marziale che pratica è il lancio dei coriandoli: il 28 luglio 1997 Mike Tyson affrontò Evander Holyfield in un incontro valido per l’assegnazione del titolo dei pesi massimi WBA, con Tyson che venne squalificato per avere morso – e parzialmente strappato – un orecchio del suo avversario.

Dalla violenza al mito, fino alle caramelle

Holyfield, dicevamo, scese dal ring con un poco di cartilagine in meno, ma con il titolo di campione ancora ben saldo tra i guantoni. La domanda è scontata: chissà cosa potrà pensare, oggi, nel vedere che il suo orecchio parzialmente masticato è diventato una caramella alla cannabis?

D’altro canto pare che il debutto delle caramelle in questione si stia delineando secondo le coordinate delle grandi occasioni, con tanto di – stando a quanto lasciato trapelare dal New York Times – evento previsto a Times Square: l’operazione, al di là di ogni margine commerciale, ci sembra un po’ un metodo per riportare alla ribalta mediatica Mike Tyson e “gonfiare” il suo ritorno sul ring apparentemente previsto per il mese di luglio, quando affronterà Jake Paul.

Le “Mike Bites” – o “morsi di Mike”: questo il nome delle caramelle – dovrebbero essere lanciate con tanto di blitz promozionale il prossimo mese, ma a onore del vero pare che abbiano già fatto la loro comparsa in alcuni punti vendita in quel d’Oltreoceano. “Crescendo a Brooklyn, non avrei mai potuto immaginare un momento in cui la cannabis sarebbe stata utilizzata legalmente per migliorare il benessere sia mentale che fisico” ha spiegato Tyson. “Eppure, eccoci qui, ad assistere a questo incredibile progresso”.

“New York, abbiamo ancora miglioramenti da apportare per espandere l’accesso a questo benessere a base vegetale” ha concluso l’ex campione, “ma insieme sono fiducioso che creeremo un nuovo standard di eccellenza, dando priorità alla sicurezza, alla qualità e al gusto per garantire un’esperienza senza precedenti”.