Milano, al ristorante senza Green Pass: multati 20 clienti più il titolare

In un ristorante di Via Cenisio, a Milano, sono state trovate 21 persone sprovviste di Green Pass, tra cui lo stesso proprietario del locale.

di Luca Venturino 20 Dicembre 2021

Ormai conoscete bene la solfa: se vuoi andare a mangiare al ristorante devi avere il Green Pass rinforzato, e cioè devi essere vaccinato o guarito dal Covid-19. In caso contrario, rischi multa e figuraccia (oltre alla salute). Lo ricorderanno molto bene 20 dei clienti di un ristorante in Via Cenisio, a Milano, e anche il proprietario del locale, tutti pescati dalle forze dell’ordine senza la certificazione verde.

Il controllo è avvenuto nella serata di giovedì 16 dicembre da parte degli agenti della polizia del commissariato Sempione. Al momento dell’ispezione all’interno del ristorante erano presenti ben 120 persone, di cui per l’appunto 20 erano sprovvisti di Green Pass. Molti di loro, tra l’altro, erano già stati identificati per aver partecipato a cortei e manifestazioni di protesta contro il certificato verde. A ognuno di loro, chiaramente, è toccata la sanzione da 400 euro, come previsto dalla legge.

Al proprietario del locale, invece, è andata un po’ peggio: 400 euro di multa per non ver controllato i clienti e altri 400 per essere sul luogo del lavoro senza Green Pass. Che combo!