Milano, apre 3B, hamburgeria vegetale dove la carne tradizionale è l’eccezione

di Dario De Marco 7 Febbraio 2022

Un’hamburgeria che ribalta il paradigma: un menu di carne con una sparuta l’alternativa vegetariana? Al contrario: da 3B, che apre il 10 febbraio a Milano, si troverà tutto un menu plant-based; la carne tradizionale non mancherà, ma sarà l’eccezione, la minoranza. Il offrirà un menu totalmente vegetale a marchio Future Farm, la foodtech brasiliana entrata da pochi mesi nel mercato italiano con i suoi prodotti di carne a base vegetale. Hamburger, sandwich e insalate completamente plant-based sarà una sola proposta di carne. Ma perché si chiama 3B? Per non dimenticare il bere: le altre due “b” stanno infatti per Birra e Bitter.

L’idea è di Giovanni Parmeggiani e Giuseppe Mazzeo, imprenditori attivi da tempo nel mondo della ristorazione: il primo ha collaborato anche al lancio della startup Ghe-sem e il secondo è uno dei soci dello storico Bar Magenta. Insieme gestiscono dallo scorso maggio RECICLI, un bar con ciclofficina in zona Navigli. Burger, macinato, polpette, pollo e tonno a base vegetale Future Farm nelle ricette, che potranno essere accompagnate dalla speciale birra artigianale del Birrificio VETRA e da oltre 100 etichette di bitter. La carne bovina dell’unico burger alternativo proviene da animali ben nutriti e allevati con rispetto allo stato semi-brado sui pascoli del Gran Paradiso in Val D’Aosta.