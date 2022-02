Milano: apre Mr. Dick, la pasticceria con dolci a forma di pene

di Luca Venturino 1 Febbraio 2022

Waffle e dolci a forma di pene o di vagina, cupcake e torte con decorazioni decisamente maliziose e che lasciano poco (o niente) spazio alla fantasia: queste le offerte di Mr. Dick, pasticceria artigianale dal profilo decisamente piccante pronta a sbarcare a Milano con l’ambizione di diventare uno spazio cittadino dedicato al sesso e al cibo.

L’obiettivo, per l’appunto, è quello di sdoganare i tabù attraverso la democratica tradizione italiana del cibo, proponendo una narrazione leggera e irriverente che si approccia al sesso non come un argomento vergognoso, ma naturale. Una scommessa, quella dei due proprietari Claudia e Stefano, che sembra decisamente avere successo, tanto che all’apertura di sabato 29 gennaio c’è chi ha atteso ore per gustare il proprio waffle dalla forma inequivocabile. Insomma, cibo e sesso viaggiano su binari che sovente e volentieri si intersecano e si uniscono, ed è giusto e bello: dopo il Ventinove ad Aversa e i dolci dell’Orgasmeria, però, è legittimo avere la percezione che la novità stia cominciando a perdere un po’ di smalto.