In centro a Milano apre il Temporary Store Panettone Day dedicato proprio al panettone, con creazioni artiginalai.

di Manuela 6 Ottobre 2021

Buone notizie se abitate a Milano o zone limitrofe: in centro apre un temporary store dedicato al panettone. Sarà attivo dal 4 al 31 ottobre, si chiamerà Temporary Store Panettone Day e ospiterà creazioni realizzate dai finalisti del concorso Panettone Day, selezionati da Iginio Massari e Carlo Cracco.

Il Temporary Store Panettone Day ha aperto i battenti in corso Garibaldi 50, angolo via Palermo e proporrà creazioni artigianali dei finalisti del concorso Panettone Day. Da metà ottobre, poi, è prevista anche un’anteprima natalizia in Rinascente, con ristorno sotto le feste durante il mese di dicembre.

Per quanto riguarda i prodotti che troverete in vendita, sono stati realizzati dai 25 pasticceri finalisti del concorso sopra citato, selezionati da una giuria di esperti composta da:

Iginio Massari , presidente di giuria

, presidente di giuria Carlo Cracco , chef stellato (a proposito di Cracco: avete già dato un’occhiata a Dinner Club su Prime Video? Ne vale la pena)

, chef stellato (a proposito di Cracco: avete già dato un’occhiata a Dinner Club su Prime Video? Ne vale la pena) Marco Pedron, Head Pastry Chef del Ristorante Cracco

Vittorio Santoro, presidente e direttore di Cast Alimenti

Gianluca Prete, vincitore di Panettone Day 2020

I vincitori di questa edizione del concorso Panettone Day sono stati:

Alessio Rannisi della Pasticceria La Siciliana dal 1956 a Milano: categoria tradizionale

Domenico Napoleone della Pasticceria Napoleone a Rieti: categoria creativa (con il panettone Anis a base di cioccolato fondente, cioccolato al caramello e anice stellato)

Alessandro Luccero della Pasticceria Dolce Stil Novo a Cassino (FR): categoria Miglior panettone al cioccolato Ruby (con il panettone Dolce Stil Ruby con mele semi-candite, bacche di goji e Cioccolato Ruby)

Nel temporary store troverete le 26 ricette originali e artigianali: 25 sono state realizzate dai finalisti dell’edizione 2021, mentre 1 è quella del vincitore dell’edizione 2020. Non mancheranno panettoni tradizionali (anche glassati) accanto a quelli più creativi con cioccolato (anche cioccolato Ruby) e fruttati.