Milano: arriva Core, il club esclusivo di New York

di Manuela 28 Agosto 2022

Core, il club esclusivo di New York, ha scelto Milano per aprire la sua seconda sede (la terza arriverà a San Francisco nel 2023). Potrete trovare Core in Corso Matteotti 14, in un palazzo storico di 4mila metri quadrati.

Ma attenzione: non potranno entrare tutti. Il fatto che sia un club esclusivo vuol dire che solamente gli iscritti potranno accedervi. E negli Stati Uniti l’iscrizione costa qualcosa come più di 50mila dollari.

Il club è stato fondato da Jennie e Dangene Enterprise nel 2005. Il nuovo locale milanese sorgerà in un palazzo storico che attualmente si trova in fase di restauro da parte di M2 Aelier, un gruppo di architetti di Milano. La particolarità, che si sposa bene col fatto che è un club esclusivo, è che ha un cortile nascosto. Inoltre presenta parecchie terrazze, di cui una abbellita da sculture. Non mancheranno, poi, suite, diverse sale per pranzi e cene, una palestra, un cinema, un’enoteca e anche uno spazio per gli eventi.

Al suo interno non mancheranno, poi, zone e aree segrete. In teoria Core avrebbe dovuto aprire i battenti a Milano nel 2020, ma poi era arrivata la pandemia e tutto era stato fatto slittare (sempre a causa della pandemia a fine 2020 aveva chiuso i battenti a New York un altro storico locale, il 21 Club). Se tutto andrà come previsto, adesso, i soci dovrebbero poter accedere al club per dicembre 2022. Qui in Italia la quota di iscrizione sarà pari a 10mila euro, ma a questa cifra bisognerà poi aggiungere la quota annuale. Più si tarderà ad iscriversi e più ci si avvicinerà alla data di inaugurazione e più i prezzi cresceranno.

In totale potranno accedere al club 500 persone, così ripartite:

30% dei soci saranno milanesi

30% dei soci saranno del resto dell’Italia

30% dei soci saranno europei

10% dei soci saranno del resto del mondo

Inoltre pare che i membri di New York potranno accedere anche al club di Milano. Questi soci verranno selezionati se appartenenti a tredici specifiche categorie professionali: