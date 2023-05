Milano: Autem* di Luca Natalini aprirà il 5 maggio

di Luca Venturino 4 Maggio 2023

Autem*, il ristorante dello chef Luca Natalini, è ormai pronto per il suo approdo in quel di Milano: l’apertura è attesa per domani, venerdì 5 maggio, in via Serviliano Lattuada 2. Un nuovo capitolo, come avranno già intuito i nostri lettori più fedeli, nato dalle fertili ceneri dell’originale progetto sbocciato a Langhirano, nel cuore della provincia di Parma; e che di fatto dall’esperienza pregressa andrà a conservare la cifra stilistica pur arricchendola di una consapevolezza che vuole anche essere mantra culinario – “Da Autem non è lo chef che sceglie il menu, sono gli ingredienti a farlo”.

Autem* di Luca Natalini apre a Milano: tutti i dettagli

La declinazione meneghina di Autem* vedrà, come accennato, la conservazione della base della cucina di chef Luca Natalini – un ricercato connubio tra gastronomia e sostenibilità – in una formula dove saranno gli ingredienti la loro reperibilità a dettare le regole, con le tecniche che saranno chiamate ad adeguarsi e a modularsi di volta in volta per accogliere l’autorità della natura.

LEGGI ANCHE Ristoranti stellati di Milano 2023: menu e prezzi dei premiati dalla Guida Michelin

Il menu di Autem* sarà, in altre parole, una Carte Blanche: un elemento dinamico, in continua evoluzione, con le materie prime – protagoniste indiscusse – che verranno presentate di giorno in giorno ai clienti all’ingresso del ristorante da un cassetto nascosto dal bancone della cucina.

L’offerta sarà ricca di tutti i tagli della carne, dai più pregiati fino al quinto quarto, con la ciclicità che in questo caso sarà dettata dalla morfologia dell’animale in modo tale da cancellare l’ombra dello spreco. Discorso analogo per il burro, che verrà realizzato in base alla disponibilità del latte; per le verdure o la frutta che naturalmente seguiranno la legge della stagionalità e per il pesce, selezionato in base alla stagione in modo tale da contribuire all’equilibrio ecosistemico degli ambienti marini.

Non mancheranno, infine, i cosiddetti signature dish di Luca Natalini; dalla famosa Pasta in bianco al piatto a base di lumache Come se fossero una bourguignonne, passando poi per l’audace Cavallo e ostrica e Insalata di anguilla affumicata e approdando infine in una creazione inedita dello chef, il Cordon bleu di matrice ludica – carne di un vitellino da latte panata all’italiana e ripieno di erbe spontanee e formaggi di alta stagionatura, accompagnato poi da quattro contorni di verdure, funghi, tuberi ed erbe spontanee stagionali.

A chiudere il capitolo delle golosità troviamo quattro menu degustazione – la Carta Bianca, un percorso da affrontare “a fari spenti” elaborato dallo stesso chef; e poi Carne, Pesce e Vegetale che riprendono le proposte quotidiane in base alle diverse categorie di ingredienti.

Come accennato in apertura, Autem* di Luca Natalini sarà inaugurato in via Serviliano Lattuada 2, Milano, nella giornata di domani venerdì 5 aprile: il locale sarà aperto dal mercoledì a cena fino a lunedì, rimanendo chiuso martedì e mercoledì a pranzo.