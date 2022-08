Milano: cassiera di un bar blocca e fa arrestare un rapinatore armato di pistola

di Manuela 2 Agosto 2022

Andiamo a Milano perché qui una cassiera di un bar è riuscita a fermare un rapinatore armato di pistola che era entrato nel locale. In questo modo il malvivente è stato poi arrestato.

Tutto è successo venerdì sera. Secondo quanto riferito, un ragazzo, fingendosi un normale cliente, era entrato nel bar. Solo che poi ha tirato fuori una pistola e l’ha puntata contro la cassiera. Quest’ultima ha dimostrato un notevole sangue freddo: al posto di farsi prendere dal panico, ha spiegato al rapinatore che al momento in cassa aveva pochi soldi perché aveva aperto da poco.

In questo modo non solo ha temporeggiato distraendo il rapinatore, ma è anche riuscita a far capire a un collega che si trovava fuori dal bar in quel momento che doveva chiamare il 112. Il collega così ha fatto e quando il rapinatore è finalmente uscito dal locale con il suo bottino di 50 euro, è stato subito fermato dalla Polizia che ha provveduto ad arrestarlo. Si è poi scoperto che la pistola non era vera: era semplicemente una riproduzione fedele, ma senza tappo rosso.

Sempre in tema di rapine, più bizzarra la storia che arriva da Cagliari: qui un poliziotto si era messo in malattia per andare poi a rapinare un supermercato. Solo che è poi stato arrestato dai suoi stessi colleghi.