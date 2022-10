Milano: ecco il “Burger sospeso”, un’iniziativa a favore delle persone che vivono nel disagio

di Luca Venturino 5 Ottobre 2022

Certamente vi sarà capitato di imbattervi nella pratica del Caffè sospeso, abitudine radicata soprattutto nella tradizione partenopea in cui un avventore di un bar fondamentalmente paga un caffè a uno sconosciuto. Ebbene, il Burger sospeso funziona esattamente così: recentemente approdato in quel di Milano, si tratta di una iniziativa promossa in tutti i locali Doppio Malto del capoluogo lombardo che permette ai clienti di acquistare un panino al prezzo simbolico di cinque euro, che saranno devoluti a Progetto Arca, per il sostegno del progetto “Cucina mobile”. In altre parole, proprio come nel caso della Spesa sospesa di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa, si tratta di un’iniziativa declinata a favore delle persone che vivono situazioni di disagio e fragilità.

La collaborazione tra Doppio Malto e Fondazione Progetto Arca Onlus è nata nella tarda primavera dell’anno scorso: la cucina del locale è attiva a pranzo e a cena per i clienti tradizionali, mentre nelle ore pomeridiane compone dei “polibox” contenenti alcuni pasti preparati per le persone che vivono in strada e che vengono poi distribuiti dai volontari di Progetto Arca. La scelta conscia è quella di non devolvere degli avanzi di produzione, ma creare un menu da variare ogni settimana: l’obiettivo è quello di estendere questa rete di solidarietà anche alle “cucine mobili” di altre località in cui Doppio Malto è presente.