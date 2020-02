Milano: Felix Lo Basso Restaurant non riaprirà, è scaduto il contratto

La conferma ufficiale arriva proprio dallo chef Felice Lo Basso: il suo Felix Lo Basso Restaurant, una Stella Michelin con vista su piazza Duomo a Milano non riaprirà, causa scadenza del contratto. Dopo l’annuncio della chiusura anticipata per il calo di presenze dovute al panico da Coronavirus (12 prenotati, 10 “no show”, ci aveva raccontato Lo Basso), ora quello che era nell’aria già da qualche tempo viene confermato.

Sabato scadrà infatti il contratto di affitto della meravigliosa location del ristorante, e lo chef non è riuscito a trovare un accordo per il rinnovo con la proprietà. “Le condizioni non erano più quelle che volevamo noi, quindi abbiamo deciso di rescindere e andarcene – ci dice Lo Basso al telefono – non potevamo stare ancora qui alle condizioni che ci venivano poste”.

Non un addio, assicura lo chef, ma un arrivederci (di sicuro, a emergenza Coronavirus finita): “Cambieremo semplicemente la location. Abbiamo una serie di proposte in ballo, ma non sappiamo ancora con sicurezza quale andrà in porto. Di sicuro però c’è che ci trasferiremo da dove siamo stati fino a ora”.

I Milanesi che amano la cucina di Lo Basso, però, possono stare tranquilli: lo chef assicura che la nuova sede sarà sempre in città.