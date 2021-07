Milano: fuori dal ristorante il cartello “Non sei vaccinato? Fottiti”

di Manuela 29 Luglio 2021

Avete presente il ristorante Il Tasca di Milano in corso Porta Ticinese? Era quello che aveva appeso alla vetrina il cartello “Non sei vaccinato? Fottiti”. Ecco: il ristoratore è stato costretto a togliere il cartello e a scusarsi, ma le polemiche social continuano.

Tutto era cominciato quando il ristoratore in questione aveva appeso il cartello che diceva “Covid Free. Sei vaccinato? Prego… Puoi entrare. Non lo sei? Fottiti!”, come potete vedere in uno dei tanti tweet condivisi in rete:

@a_meluzzi a che punto si arriva? Eccovi il ristorante Il Tasca, Corso di Porta Ticinese 14, 20123 Milano #BoicottaIlTasca pic.twitter.com/vl9AQduc8z — settimo 🇮🇹✝️ (@Settimo77) July 28, 2021

Il cartello si riferiva al fatto che, a partire dal 6 agosto, per accedere ai ristoranti (e ai locali in generale) sarà indispensabile avere il Green Pass, ottenibile o con la vaccinazione o con un tampone recente negativo o essendo guariti dalla Covid-19.

Subito però il popolo indignato del web si è scagliato contro il proprietario, Erwan Maze, nato a Colmar, nell’Alsazia, ma residente da tempo a Milano. Sui social gliene hanno dette di tutti i colori, accusandolo pure di nazismo, tanto che alla fine non solo ha dovuto togliere il cartello (pur rimanendo fermo sulle sue posizioni: secondo il ristoratore per poter tornare a una vita normale è necessario vaccinarsi tutti), ma ha chiesto anche scusa tramite un post su Facebook.

Nel post Maze spiegava che il cartello voleva essere provocatorio, un modo come un altro per sensibilizzare al tema della vaccinazione. Poi ribadiva che non si sarebbe mai permesso di sostituirsi alle autorità, né tantomeno si sarebbe mai sognato di controllare le persone all’ingresso del suo locale. E aveva concluso sostenendo di rispettare “le idee di tutti”.

Pensate forse che questo sia bastato a placare il web? Assolutamente no, tanto che non possiamo postarvi il post di scuse perché Maze è stato costretto a bloccare i propri account Facebook e Instagram.