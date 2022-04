Milano, il bar della maxi rissa è stato chiuso per 15 giorni

Il bar di piazzale Loreto in cui è scoppiata la rissa di qualche giorno fa è stato chiuso per quindici giorni.

di Luca Venturino 7 Aprile 2022

Ricordate della maxi rissa di cui vi abbiamo raccontato qualche giorno fa, che ha coinvolto quindici uomini così arrabbiati che hanno cominciato a lanciarsi sedie e tavoli? Ebbene, se nove dei lottatori furono identificati e bloccati dalla polizia, nemmeno il locale è riuscito a uscirne senza pagare il conto presentato dalla legge: il questore di Milano, infatti, ha decretato la sospensione delle licenza per la conduzione del bar per ben 15 giorni.

La decisione è stata presa nell’ambito di prevenzione e controllo dei locali pubblici del capoluogo lombardo, in modo da contrastare i fenomeni di criminalità. Nella giornata di oggi, giovedì 7 aprile, gli agenti delle forze dell’ordine hanno infine notificato il provvedimento. Come accennato in apertura, solamente nove degli uomini coinvolti sono stati fermati dalla polizia locale, mentre i restanti sei rimangono ancora latitanti: dei nove, due sono stati indagati per i reati di rissa aggravata e danneggiamento, mentre altri due ancora hanno riportato alcune ferite e sono stati portati al pronto soccorso.