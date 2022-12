Milano: il pranzo e la cena di Natale costeranno il 13% in più

Amici di Milano e dintorni, sappiate che per voi il pranzo e la cena di Natale costeranno il 13% in più, pari a 22-41 euro a testa.

di Manuela Chimera 23 Dicembre 2022

Secondo Assofood, l’Associazione del dettaglio alimentare di Confcommercio, quest’anno Milano spenderà il 13% in più rispetto all’anno passato per pranzo e cenone di Natale. Fra rincari e inflazione, ecco che ogni milanese spenderà dai 22 ai 41 euro in più quest’anno, in base alle proprie tasche. In generale, una famiglia del ceto medio composta da quattro persone, a Natale spenderà 164 euro, dall’antipasto al dolce.

Natale, ma quanto mi costi quest’anno?

Ovviamente questa cifra riguarda solamente il pranzo di Natale medio dei milanesi, in quanto bisognerà aggiungervi, poi, anche la spesa del cenone della Vigilia. E anche se è vero che a Santo Stefano si procederà a consumare gli avanzi del giorno prima, questo non basterà per pareggiare i conti.

Secondo l’associazione, i milanesi non amano stare troppo ai fornelli, per cui stanno già ricorrendo ai cibi pronti, nonostante i rincari. Sulle tavole non mancheranno la galantina di vitello al patè, le torte al formaggio, le paste fresche, gli arrosti, il polpettone, il tacchino, la frutta secca e il panettone, per una spesa che andrà dai 40 ai 50 euro.

I rincari si sono fatti sentire un po’ in tutti i settori. Complici anche i soliti rincari festivi, ecco che il pane nel corso dell’ultimo mese è passato dal +11,7% al 13% in più rispetto al Natale 2021. Anche la pasta costa di più, essendo passata dal +19,3% al + 21,6%, con le uova che sono cresciute del +21%, la carne di maiale del +10,6% e l’olio d’oliva del +9,2%.

Ovviamente anche il panettone è stato vittima di questi rincari. Secondo Matteo Cunsolo, presidente dell’Associazione panificatori Milano e provincia, ecco che il panettone è aumentato del 7% al chilo rispetto al 2021. E poteva andarci peggio visto che il panettone fra gli ingredienti comprende anche materie prime come farina e zucchero che hanno subito un’impennata del 50%.

Questo senza pensare, poi, al caro energia: un panettone deve rimanere in forno almeno 55 minuti, con relativo salasso sulla bolletta elettrica. Alla luce di tutti questi motivi, i milanesi devono aspettarsi di pagare più del solito per un panettone artigianale tradizionale da 1 kg: in media spenderanno 35-38 euro, superando i 40 euro per le varianti, come quello al pistacchio. A proposito, qui trovi i migliori panettoni artigianali secondo la nostra personalissima classifica.

Peggio va agli amanti del pandoro (e ti pareva!): avendo una lavorazione più complicata, ecco che in media costerà sui 40 euro. Per par condicio, qui trovi i migliori pandori artigianali da noi classificati (con annessi anche i prezzi e dove trovarli).