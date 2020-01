Milano: il primo Mikkeller Bar italiano aprirà in una nuova pizzeria Berberè

Arriva a Milano il primo Mikkeller Bar italiano. Dove? Nella nuova pizzeria Berberè di prossima apertura. Segnatevi questa data: mercoledì 12 febbraio 2020 verrà inaugurato in Corso di Porta Ticinese 1 a Milano la nuova pizzeria Berberè, la quarta presente nel capoluogo lombardo. Ma la vera chicca sta nel fatto che il locale ospiterà il primo Mikkler Bar sul suolo italiano.

Mikkeller è una Brew Firm creata nel 2006 da Mikkel Borg Bjergs a Copenaghen. Dalla Danimarca il marchio è diventato ben noto nel settore della birra grazie al suo approccio nella produzione birraria, alla collaborazione con diversi birrifici creativi in tutto il mondo e un sistema di comunicazione giovane ed efficace.

Mikkeller è un must per quanto riguarda la birra artigianale. La combo pizza Berberè e birra Mikkeller ci proporrà dieci birre alla spina e una selezione di birre sia in lattina che in bottiglia, adatte per accompagnare le pizze realizzate artigianalmente con lievito madre (le pizze di Berberè si caratterizzano per l’uso di farine semintegrali biologiche macinate a pietra, l’impasto a base di pasta madre, impasti alternativi con cereali differenti dal grano e ingredienti di stagione) o anche per essere bevute da sole. E chi lo sa, magari questa unione di intenti avrà successo e si estenderà anche nelle altre città in cui Berberè è presente (Bologna, Firenze, Roma, Torino e Verona).