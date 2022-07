Milano, la famiglia Cerea debutta a City Life con DaV

di Luca Venturino 5 Luglio 2022

La famiglia Cerea approda anche in quel di Milano – e lo fa, per essere precisi, all’ombra delle Tre Torri di City Life. Il debutto ufficiale nella città meneghina è avvenuto nella giornata di ieri, lunedì 4 luglio; e di fatto il nuovo capitolo lombardo di DaV sarà incastonato, come già vi abbiamo accennato, in uno dei quartieri più moderni del capoluogo, al primo piano della Torre Allianz.

Una firma, quella di Da Vittorio, che di fatto è già forte di otto stelle Michelin sparse tra il Vecchio Continente (e ricordiamo a tal proposito il tre stelle a Brusaporto, in provincia di Bergamo, il due stelle a Saint Moritz e la stella conquistata a Il Carpaccio al Royal Monceau in quel di Parigi) e la grande Asia (in questo le stelle si circoscrivono alle due conquistate a Shanghai); e che si distingue per uno stile di accoglienza zelante e diligente che viene declinato anche attraverso la location, i cui dettagli vengono curati con precisione assoluta.

Nello specifico, il capitolo meneghino offrirà ai propri clienti una proposta di casual dining che farà della qualità della materia prima il proprio cavallo di battaglia: accanto alle più autentiche “istituzioni” gastronomiche – e qui citiamo, ad esempio, il pacchero el’elefantino con patate al forno e pomodorini canditi – verranno proposti anche piatti della tradizione e dell’innovazione, come i casoncelli con melanzane alla cenere e pomodorino giallo, la guancetta di vitello con spuma di patate alle erbe e marmellata di pomodoro e la selezione di pizze, dalla napoletana alla pala romana, fino a quelle con topping gourmet. Stando a quanto riportato sul sito ufficiale, il ristorante sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 18:30 a 00:30, il sabato dalle 12:30 alle 15:30 e dalle 18:30 a 00:30 e chiuso la domenica.