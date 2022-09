Milano: l’alcol è la causa di 1 incidente stradale su 7

di Manuela 23 Settembre 2022

I dati rivelati da Aci-Istat, se da un lato sono incoraggianti, dall’altro destano qualche preoccupazione. Infatti pare che a Milano siano diminuiti gli incidenti stradali. Purtroppo, però, un incidente su sette avviene per colpa dell’alcol.

Effettivamente, nel 2021, a Milano sono stati registrati 7.464 incidenti, mentre nel 2001 erano 18.026 e nel 2011 erano 11.604. Quindi il numero complessivo è sceso. Anche i decessi provocati da incidenti automobilistici sono in diminuzione: nel 1991 i morti erano stati 120, nel 2021 sono stati 34. Maggiormente coinvolti negli incidenti sono automobilisti, motociclisti e pedoni, anche se ultimamente molti incidenti coinvolgono i monopattini (il che mi ricorda, fra l’altro, che anche lo chef Natale Giunta, per colpa del suo monopattino, è caduto in una buca finendo in ospedale).

Ma veniamo agli alcolici. Nei 7.461 incidenti segnalati nel 2021, ben 746 hanno coinvolto conducenti che avevano bevuto troppi alcolici, mentre 223 erano stati causati da autisti che avevano usato droghe.

Paolo Redaelli, segretario della commissione Mobilità di Aci Milano, ha spiegato che questi dati sono significativi e preoccupanti: è vero, ci sono stati meno incidenti rispetto agli anni passati, ma bisogna considerare che l’anno scorso la mobilità è stata fortemente ridotta a causa di lockdown e restrizioni vari. E nonostante questa ridotta mobilità, ecco che sono comunque aumentate le sanzioni per guida in stato di ebbrezza e quelle relativa alla positività agli stupefacenti.

Redaelli ribadisce poi che è sempre l’uomo il responsabile delle eccessive disattenzioni, fra cui annovera anche l’abitudine di usare il cellulare mentre si è alla guida e di smanettare di continuo sulle consolle delle auto.