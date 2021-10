Milano, Miscusi apre in zona Bocconi il sesto locale nel capoluogo lombardo

Il brand italiano della pasta fresca Miscusi apre il suo sesto locale a Milano, inaugurando un ristorante con taverna in zona Bocconi.

di Luca Venturino 22 Ottobre 2021

Miscusi, il brand italiano della pasta fresca, ha inaugurato un nuovo ristorante con taverna a Milano, in zona Bocconi: si tratta del sesto locale nel capoluogo lombardo e la 13esima sul territorio nazionale, a cui si aggiunge il recente progetto londinese nella piazza The Yard a Covent Garden.

L’apertura di Miscusi Bocconi è accompagnato dall’introduzione di alcune novità come l’esordio di un nuovo menù di stagione che, oltre a essere caratterizzato dalla biodiversità, farà come proprio cavallo di battaglia trafile ricavate da blend di grani antichi e legumi in rotazione, coltivati secondo le norme biologiche. E poi il ritorno delle cene cantate, dove i clienti potranno godersi eventi a menù fisso a base di pasta, musica e good vibes. Nella taverna del locale esordirà anche il primo cocktail bar del brand, e un angolo dedicato alle pause pranzo veloci di studenti e professori dell’università adiacente.

Alberto Cartasegna, CEO di Miscusi, ha descritto l’apertura del locale in zona Bocconi come ingrediente fondamentale “per il clima di ottimismo, entusiasmo e “futuro” che finalmente torniamo a respirare in tutto il team, dall’ufficio ai ristoranti”. Il locale ha aperto le sue porte al pubblico il 18 di ottobre, ma l’inaugurazione ufficiale sarà celebrata con una festa il 28 ottobre a partire dalle ore 19:30.