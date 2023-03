Milano, sciopero in una mensa scolastica per la carne poco cotta: i genitori vogliono un menu vegetariano

di Luca Venturino 14 Marzo 2023

Uno sciopero della carne per portare alla luce mediatica un potenziale – e serio – rischio per la salute degli alunni: si tratta di quanto sta accadendo presso l’Istituto comprensivo Giusti-D’Assisi di Milano, situato in zona Sarpi; dove i componenti della Commissione Mensa hanno organizzato una forma di protesta contro Milano Ristorazione – ente che, come certamente avrete potuto immaginare, gestisce il servizio di mensa nell’istituto in questione – a causa di alcuni piatti di carne evidentemente non cotti a sufficienza. Lo “sciopero”, se così vogliamo definirlo, durerà in tutto una settimana, con i genitori che nel frattempo hanno cominciato a chiedere l’introduzione di un menu vegetariano così da smarcarsi definitivamente dal rischio rappresentato dalla carne poco cotta.

Sciopero per la carne poco cotta: il caso dell’Istituto comprensivo Giusti-D’Assisi

Stando a quanto impugnato dai componenti della Commissione Mensa sono ben tre gli episodi sospetti, in cui sono di fatto emersi dubbi che “che le carni bianche servite a mensa non siano cotte a sufficienza”. Una leggerezza, da parte del personale di mensa, che potrebbe tradursi in un “un serio rischio batteriologico” per gli allievi iscritti al servizio.

LEGGI ANCHE Carne di maiale via dalla mensa scolastica per accontentare i musulmani? È una bufala

Tutti e tre gli episodi sono naturalmente stati segnalati e dettagliati ai genitori dei ragazzi interessati – 227 alunni su un totale complessivo di 430 – dagli stessi componenti della Commissione: “La prima constatazione riguardava un piatto di lonza” ha spiegato uno dei commissari all’edizione milanese del Corriere della Sera. “Negli altri due casi, bocconcini di tacchino e rustichelle di pollo”

È bene notare che, per tutto il mese di febbraio e di marzo, i commissari si sono alternati per essere presenti in mensa ogni qual volta la carne appariva sul menu. “Abbiamo usato i canali ufficiali, inviato documentazione e anche ottenuto il campionamento della carne non ritenuta idonea, ma non siamo ai riusciti a ottenere il risultato delle analisi e nemmeno una risposta formale da Milano Ristorazione, se non generiche spiegazioni dal personale di sala”.

I genitori, come accennato, hanno sposato immediatamente l’iniziativa inondando la segreteria di richieste per introdurre il menu vegetariano. Il preside Valerio Cipollone, nel frattempo, si dice perplesso: “Avrei preferito un’altra forma di protesta” ha spiegato “perché questa colpisce anche noi: dobbiamo gestire centinaia di richieste che, probabilmente, cadranno nel vuoto. Attivare il menù vegetariano per motivi etico-religiosi non è automatico, è una procedura che richiede qualche giorno. Inoltre, se le famiglie non presentano tutti i documenti necessari, le domande vengono rimandate indietro, si forma un rimpallo e noi stiamo in mezzo”.