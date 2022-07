Milano si scopre povera ma solidale: triplicate le donazioni alimentari negli ultimi tre anni

di Luca Venturino 19 Luglio 2022

Non è certo un segreto che gli ultimi tre anni siano stati piuttosto drammatici per il portafoglio di molte famiglie italiane – il susseguirsi di una pandemia globale, lo scoppio di una guerra che ha di fatto sconvolto il mercato internazionale e l’imperversare della siccità, con annessi cali produttivi e aumenti di prezzo, ha aumentato notevolmente il costo della vita, minando il potere di acquisto e colpendo in particolare la fascia media e le persone più indigenti. In questo contesto, Milano si è trovata ad affrontare una crescita senza precedenti delle richieste di aiuto in termini di generi di prima necessità – un vuoto che fortunatamente è stato colmato da un incredibile aumento delle donazioni alimentari.

I dati diffusi dall’Opera Cardinal Ferrari parlano chiaro: dal 2020 a oggi, con il supporto del Banco Alimentare, sono stati distribuiti 4.700 kg di pasta, 1.660 litri di olio, oltre 3.800 kg di carne, 1.440 kg di formaggio, oltre 1000 scatolette di tonno e 400 litri di latte. Rispetto all’anno precedente, l’ormai lontano 2019, i pacchi alimentari distribuiti sono pressoché triplicati, determinando un aumento delle richieste di aiuto che è stato possibile accontentare solamente grazie a un equivalente aumento delle donazioni. Una solidarietà che, di fatto, pare sempre più necessaria per affrontare le difficoltà del futuro: nei soli primi sei mesi del 2022, infatti, sono già stati distribuiti più di mille pacchi.