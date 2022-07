Siccità, i raccolti di pomodoro, riso olive sono a rischio: i prezzi potrebbero salire del 50%

di Luca Venturino 14 Luglio 2022

Non dovrebbe più essere un segreto che la stretta della siccità stia determinando, tra le altre cose, una serie di notevoli cali produttivi in alcune delle principali colture dell’agricoltura italiana: si tratta, dopotutto, di una situazione che non accenna affatto a migliorare, e l’equazione è tanto semplice quanto atroce – se manca l’acqua il cibo non cresce, e con meno cibo i prezzi dei prodotti alimentari schizzano (ancora una volta) alle stelle. Nello specifico, stando a una lettura proposta da Coldiretti, oltre il 30% della produzione agricola complessiva si trova in minacciata dalla carenza idrica e i prezzi di alimenti come pomodori, riso e olive potrebbero salire tra il 20% e il 50% nei mesi a venire.

Così, mentre il Governo pondera se sia il caso di allargare lo stato di emergenza a nuove Regioni (dopo le cinque nell’area settentrionale, tra le più colpite in assoluto), l’agricoltura si trova a contare i danni: le stime più recenti indicano 3 miliardi di euro complessivi, ma di fatto – come vi abbiamo già anticipato – la situazione non sembra accennare ad alcun miglioramento. Il primo semestre del 2022 è di fatto stato l’anno più caldo di sempre (almeno per quanto riguarda l’Italia), e ha portato con sé un brusco calo delle precipitazioni con conseguente necessità di operare con irrigazioni di soccorso che, come potrete immaginare, hanno fatto lievitare ulteriormente i costi di produzione.

Stando alle stime pubblicate sul The Guardian e redatte da Kyle Holland, analista di mercato del gruppo di ricerca Mintec, il prezzo del riso e dei pomodori in particolare potrebbe impennarsi fino al 50% (quindi tenetevi strette le piantine che avete sul balcone), mentre quello dell’olio d’oliva è già aumentato del 28% se confrontato con i dati di un paio d’anni fa.