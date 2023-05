Milano, youtuber devastano un locale in centro: vetrina in frantumi, barista ferito

di Luca Venturino 25 Maggio 2023

Serata di improvvisa follia o preannunciata dimostrazione di prepotenza? Nella notte tra il 23 e il 24 maggio uno youtuber noto con lo pseudonimo di Corse (o Prontosoccorse su Tik Tok) si trovava al Monkey, un locale situato a Milano, zona Repubblica, in compagnia di due sue amici. D’un tratto qualcosa va storto: quella che con ogni probabilità avrebbe potuto (e dovuto) essere una serata come le altre si trasforma in un tripudio di violenza. Uno dei tre ragazzi, per cause tuttora poco chiare, perde la pazienza e comincia a spaccare alcune bottiglie. In pochi istanti scoppia il caos – si litiga con gli altri clienti e con il personale del locale, vetrine sfondate.

Milano, la violenza degli youtuber al Monkey

La testimonianza dell’accaduto arriva in primis sulla vetrina dei social: la pagina Instagram “Milano Bella da Dio” pubblica un breve video, con ogni probabilità girato da uno dei proprietari o collaboratori del Monkey, in cui vengono prima inquadrate le vetrine ridotte in frantumi, e poi i tre ragazzi, accuratamente coperti da una nuvola di pixel affinché non vengano riconosciuti (come, per quanti potranno trovare frustrante, comanda la legge).

LEGGI ANCHE TikTok: i succhi di frutta in tendenza diventano merce di contrabbando in Israele

“I due fenomeni ci hanno sfondato il vetro” commenta l’addetto alle riprese. Il tono di voce pare stanco, sconfitto. “Hanno sfondato il vetro… Youtuber famosi”. Uno dei due, come accennato, è tale “Corse”, 24enne; il suo complice un amico di 22 anni anch’egli youtuber.

Stando a quanto ricostruito dalle testate locali a partire dalla testimonianza dei presenti il nostro protagonista avrebbe litigato con un barista assieme all’amico più giovane. Pare che la discussione abbia rapidamente assunto connotati più accesi, tant’è che una cliente ha ritenuto opportuno intervenire per cercare di difendere il dipendente e rimanendo infine coinvolta nella violenza.

“Ci teniamo a precisare, che non solo hanno sfondato i vetri del locale a pugni, pisciato nel secchio della pattumiera del bagno, ma hanno mandato in pronto soccorso due persone, un dipendente del locale con il naso rotto, e una cliente donna che ora è con collare e lividi un po’ ovunque” ha commentato il titolare del locale a proposito di quanto accaduto. “Ovviamente tutte le immagini e i filmati delle telecamere sono state prelevate dagli inquirenti, provvederanno loro a punirli per come meritano! Ancora stiamo aspettando delle pubbliche scuse da questi individui! Consiglio mio, smettete di seguire certi personaggi”.

Il verdetto finale? Corse, lo youtuber, è stato apparentemente denunciato in quanto le forze dell’ordine gli hanno trovato addosso un coltello, mentre il terzo ragazzo del gruppo, di 23 anni, è stato indagato per avere danneggiato la vetrata del locale.