Milo Manara: la cassiera (ma non solo) fra le eroine del Coronavirus

Forse non tutti sanno che Milo Manara, durante il lockdown, ha voluto omaggiare le eroine del Coronavirus immortalandole in alcune illustrazioni. Fra di esse c’era non solo la cassiera del supermercato, ma anche la negoziante di frutta e verdura e la contadina/addetta alla raccolta nei campi.

Adesso tutte queste illustrazioni (ne potete trovare alcune sulla pagina Facebook ufficiale di Milo Manara, ci sono anche i medici, le infermiere, le veterinarie, le donne della Protezione Civile, della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia Costiera…) verranno raccolte in un volume da Feltrinelli Comics.

Tutte le illustrazioni sono state realizzate da Milo Manara con il suo inconfondibile stile durante il lockdown e sono state dedicate alle donne che hanno lavorato e combattuto in prima linea affinché tutto potesse andare avanti.

Il volume in questione è in vendita da oggi e contiene 24 illustrazioni ad acquerello su carta di pregio e con timbro a secco con firma del maestro. Il volume comprenderà anche un fascicolo contenente un testo di Vincenzo Mollica e un’intervista in esclusiva a Milo Manara realizzata da Tito Faraci.

Da segnalare, poi, come le vendite di questo volume si tradurranno in una donazione benefica nei confronti dell’Ospedale Luigi Sacco di Milano, del Policlinico Universitario di Pdova e dell’Ospedale Domenico Cotugno di Napoli.

Come dicevamo, fra le donne immortalate ci sono:

la cassiera del supermercato (se ricordate era finita anche fra gli eroi del Coronavirus di Playmobil)

la fornaia

la contadina

la negoziante di frutta e verdura

il rider

[Crediti Foto | Pagina Facebook Milo Manara]