Supermercati: una cassiera tra gli eroi del Coronavirus di Playmobil

Fra gli eroi del Coronavirus la Playmobil ha aggiunto anche la cassiera dei supermercati. Stiamo parlando della nuova linea in Edizione Special che Playmobil dedica ai nuovi eroi di questa emergenza Covid-19: gli altri due sono il medico e l’infermiera.

Sullo shop online di Playmobil si trovano tre nuovi personaggi: fanno parte di una serie speciale che aiuterà a sostenere la Croce Rossa Italiana. Costano 3.99 euro ciascuno e le spese di spedizione sono gratuite. Tutto il ricavato della vendita verrà devoluto alla Croce Rossa Italiana.

Questa linea è nata per omaggiare i nuovi eroi della lotta contro il Coronavirus. Abbiamo il medico, con mascherina, fonendoscopio e quello che potrebbe essere uno spruzzino con disinfettante o un termoscan; poi c’è l’infermiere con la divisa arancione, la valigetta di Pronto Soccorso e un orsacchiotto in mano; infine c’è la cassiera, con tanto di cassa e soldi.

Pare che la serie sia destinata ad allargarsi: probabilmente in futuro fra i lavoratori in prima linea che devono continuare a lavorare durante l’epidemia avremo anche l’autista di autobus.

Flavio Ronzi, Segretario Generale della CRI, ha ringraziato Playmobil per questo singolare contributo dato alla Croce Rossa e anche per aver messo al centro chi ogni giorno lavora per mandare avanti l’Italia.

Fra gli aiuti alla Croce Rossa spiccano anche gli 1,3 milioni di euro donati da Coca Cola e le attività di ristorazione di Milano con 100mila euro.