Mini Cotolette Vegetali di Almaverde Bio: richiamo per rischio allergeni

di Manuela 27 Ottobre 2021

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov: sono stati ritirati dal commercio diversi lotti delle Mini Cotolette Vegetali di Almaverde Bio a causa del rischio allergeni. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 26 ottobre 2021, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 25 ottobre 2021.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Mini Cotolette Vegetali, il marchio del prodotto è Almaverde Bio e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Compagnia Italiana Alimenti Biologici e Salutistici s.r.l. Sull’avviso non è indicato il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, mentre il nome del produttore è Gastronomica Roscio srl, con sede dello stabilimento in via Madonnina 32 a Vidigulfo (PV).

I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono:

BC35: data di scadenza o termine minimo di conservazione del 31 ottobre 2021

BA34: data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 novembre 2021

BB37: data di scadenza o termine minimo di conservazione del 13 novembre 2021

BD38: data di scadenza o termine minimo di conservazione del 22 novembre 2021

BA39: data di scadenza o termine minimo di conservazione del 26 novembre 2021

BD39: data di scadenza o termine minimo di conservazione del 29 novembre 2021

In tutti questi casi l’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 150 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio allergeni dovuto più precisamente a un errore di etichettatura. Infatti la confezione presenta il claim “SENZA SOIA” sul fronte del packaging per un errore di stampa. Infatti nell’elenco ingredienti è correttamente riportata la presenza dell’allergene soia.

Nelle avvertenze i soggetti allergici alla soia sono pregati di non consumare i lotti sopra indicati e a riportarli presso il punto vendita di acquisto. Per ulteriori info è possibile contattare: