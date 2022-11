Ministero dell’Agricoltura, i nuovi sottosegretari sono Patrizio La Pietra e Luigi D’Eramo

I nuovi sottosegretari del ministero dell'Agricoltura saranno Patrizio la Pietra (militante in Fratelli d'Italia) e Luigi D'Eramo (Lega Nord).

di Luca Venturino 1 Novembre 2022

I nuovi sottosegretari del ministero dell’Agricoltura saranno Patrizio la Pietra (militante in Fratelli d’Italia) e Luigi D’Eramo (Lega Nord): si tratta di quanto lasciato trapelare dal Consiglio dei ministri conclusosi nella giornata di ieri, lunedì 31 ottobre, presieduto naturalmente da Giorgia Meloni che ha nominato ufficialmente 31 sottosegretari. Importante notare, rimanendo in questo contesto, che di fatto tra le forze che compongono il centro destra Forza Italia non ha ottenuto alcuna nomina presso il dicastero dell’Agricoltura, lasciando Francesco Battistoni di fatto senza riconferma al suo incarico.

Patrizio La Pietra è un senatore del Gruppo Fratelli d’Italia che nella scorsa legislatura è stato membro, dal 27 marzo 2018 al 12 ottobre 2022, della 9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare; mentre nello stesso (grossomodo) lasso temporale, tra il 21 giugno 2028 e il 12 ottobre 2022, è per di più stato membro della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Luigi D’Eramo, abruzzese di origine, è invece nato a L’Aquila il 10 maggio 1976: commerciante con Diploma di istituto tecnico commerciale, è stato eletto deputato nella lista della Lega il 19 marzo 2018, Iscritto al gruppo parlamentare Lega – Salvini Premier è stato Componente degli organi parlamentari nella VIII Commissione (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) della Camera.

Resterà da vedere, naturalmente, come andranno a collaborare e coordinarsi con il neo ministro Francesco Lollobrigida, che a sua volta ha recentemente annunciato la nuova denominazione del ministero di sua competenza.