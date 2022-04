Mirazur spegne 16 candeline, e Mauro Colagreco fa gli auguri

di Luca Venturino 4 Aprile 2022

Sedici anni di ristorante Mirazur, in quel di Mentone. Un locale la cui fama (e i cui traguardi, uno su tutti il primo posto sul podio della World’s 50 Best Restaurant 2019) è indissolubilmente legata alla storia e alla figura di chef Mauro Colagreco, che non poteva esimersi dal dedicare alla sua creatura un lungo messaggio di auguri.

“16 anni separano queste due foto. Chi ci avrebbe creduto?” scrive su di un post Instagram in cui figurano il prima e il dopo (o meglio, il dopo e il prima) del Mirazur. “Oggi riapriamo il ristorante per il nostro primo servizio di prova prima della riapertura ufficiale mercoledì prossimo, con una cucina nuovissima”. Segue la lunga lista di ringraziamenti che, in occasioni come questa, è di rito: Colagreco ringrazia in primis “tutti”, e poi restringe il campo alla propria famiglia, a sua moglie, ai parenti, agli amici e infine al suo team “per aver creduto in questo ristorante tanto quanto me, per aver sognato con me, per avermi seguito nella mia follia”.

Insomma, non possiamo certo biasimare chef Colagreco (che recentemente ha ricevuto una stella Michelin anche per il ristorante Ceto) per lasciarsi andare un po’ all’emotività: “Ce l’abbiamo fatta”, continua ancora. “Oggi apriamo un nuovo capitolo del nostro ristorante, e non vedo l’ora di scriverlo con tutti voi”.