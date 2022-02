M&M’s impilate una sull’altra: ne bastano sei per entrare nel Guinness World Record

di Luca Venturino 22 Febbraio 2022

Si chiama Brendan Kelbie, ha 22 anni e il suo superpotere è essere in grado di impilare perfettamente le M&M’s una sopra l’altra. Come? Non vi sembra nulla di stupefacente? Beh, eppure proprio grazie a questa sua abilità Brendan è entrato nel Guinness World Record con la “torre” più alta di M&M’s di sempre, composta da sei caramelle colorate.

Il record è piuttosto simile a quello di Mohammed Muqbel, che la settimana scorsa è riuscito a impilare quattro uova una sopra l’altra: anche in questo caso è necessaria disciplina e fermezza per mantenere l’equilibrio. Dando un’occhiata al video pubblicato dal Guinness dei Primati sul proprio profilo Instagram salta immediatamente all’occhio come l’impresa sia tutt’altro che semplice: Brendan utilizza due fazzoletti per coprirsi le dita ed evitare che le caramelle rimangano appiccicate ai polpastrelli sudaticci, e quando la torre comincia a raggiungere una certa altezza ecco che le sue mani cominciano a tremare per il timore che da un momento all’altro possa crollare tutto. E una volta conquistato il record c’è solamente un modo per festeggiare: riempirsi la bocca delle M&M’s che gli hanno fatto compiere l’impresa.