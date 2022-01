M&M’S: le mascotte si rifanno il look e diventano più inclusive

Avete presenti le mascotte delle M&M's? Ebbene, hanno deciso di rifarsi il look per diventare sempre più inclusive.

di Manuela 24 Gennaio 2022

Avete presente le mascotte di M&M’s? Esatto, proprio loro: sono i personaggi coloratissimi che ricordano, per l’appunto, delle caramelle M&M’s con tanto di occhi, bocca, mani e gambe. Ebbene: hanno deciso di rifarsi il look per essere sempre più inclusive.

È stata la stessa azienda Mars Incorporated ha dichiarare l’avvento del nuovo restyling: esso farà parte di un più ampio progetto di inclusività. I diversi personaggi avranno adesso personalità più individuali e modifiche sottili al loro aspetto.

Per esempio: se vi identificavate con l’M&M’s verde (perché chi nella sua vita non si è identificato prima o poi con questa o quella M&M’s?), sappiate che adesso non avrà più gli stivaletti classici, bensì sarà dotata di un paio di scarpe da ginnastica.

Jane Hwang, vicepresidente del marketing globale di Mars Wrigley, ha dichiarato che, nell’ottica di una maggior inclusività, incorporeranno elementi visivi colorati e una messaggistica più inclusiva in modo da dimostrare che tutti insieme si è più divertenti.

Nel caso vogliate partecipare al gioco “A quale M&M’s assomigli?”, ecco le caratteristiche di ciascuna M&M’s: