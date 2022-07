Modena, avvistato un pesce siluro nel Parco Amendola: è un pericolo per l’habitat del lago

di Luca Venturino 26 Luglio 2022

Un esemplare di dimensioni notevoli, decisamente “fuori scala” se paragonata alla mole degli altri animali che di fatto condividono con lui le acque del lago in cui si è insediato. Nelle ultime ore alcuni cittadini hanno avvistato un pesce siluro nel lago principale del Parco Amendola, a Modena: nonostante si tratti di una specie relativamente comune nei corsi di acqua dolce dell’area geografica in questione, la sua presenza in quello che di fatto è un laghetto cittadino ha sollevato alcune preoccupazioni.

Al di là dei problemi di asfissia legati al gran caldo e alla scarsa ossigenazione dello specchio d’acqua, che rischia di determinare una moria inusuale degli “inquilini” dello stagno (una tendenza che sta minacciando anche gli allevamenti di vongole); la preoccupazione principale riguarda il fatto che un animale di questo tipo rappresenta un pericolo concreto per il delicato equilibrio dell’habitat del parco. Il pesce siluro, infatti, è in grado di nutrirsi di pesci più piccoli e perfino di predare anatre e altri uccelli, piazzandosi al vertice della piramide alimentare di un contesto relativamente ristretto – quello di un parco cittadino, per l’appunto. I cittadini si aspettano che, nelle prossime ore, il Comune potrebbe attivarsi per stabilire le linee di intervento.