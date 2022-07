Siccità, è emergenza vongole: aumentano i prezzi (+40%) e crollano i consumi (-50%)

di Luca Venturino 25 Luglio 2022

La morsa della siccità si sta rivelando particolarmente feroce per gli allevamenti di vongole: la carenza idrica, unita alle temperature eccessivamente alte, sta infatti determinando un’inusuale proliferazione di alghe che di fatto sta mettendo a rischio la produzione. In questo contesto, i dati presentati da Cia – Agricoltori Italiani parlano chiaro: un chilogrammo di vongole veraci costa oltre 15 euro all’ingrosso, che si gonfiano fino a 20 euro nel caso della vendita al dettaglio con un balzo del 40% su base annua – un picco di prezzi sciaguratamente accompagnato da un crollo dei consumi (-50%).

Impossibile poi non considerare l’attuale livello del Po, che alimenta la crisi gettando ombre preoccupanti sul futuro dell’acquacoltura nazionale: il rapporto della Cia indica che il caldo anomalo degli ultimi mesi – unito, come al solito, alla mancanza di precipitazioni – ha portato a un 35% di molluschi morti negli spechi d’acqua compresi tra il Delta del Po e il Mar Adriatico, che di fatto rappresentano l’habitat ideale per la vongola verace – habitat che ormai si trova a essere soffocato dal fenomeno delle cosiddette “acque bianche”.

Nell’appello presentato da Cia si chiede dunque di tutelare il comparto in questione per evitare che la flessione produttiva porti a un aumento dell’import da Grecia o Turchia: a tal proposito sarebbero necessari aiuti concreti e lo stanziamento di fondi atti a implementare le infrastrutture idrauliche, in grado di tamponare i danni causati da annate particolarmente calde e siccitose come quella in corso.