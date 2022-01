Modena: bar invaso da no vax senza mascherine, tutti multati

A Modena un gruppo di no vax senza mascherine ha invaso un bar, pretendendo di consumare senza green pass. Sono stati tutti multati.

di Manuela 5 Gennaio 2022

Andiamo a Modena perché qui un bar è stato invaso da no vax senza mascherine che pretendevano di consumare all’interno senza green pass. Ovviamente sono stati tutti multati.

Tutto è accaduto nel pomeriggio del 4 gennaio al bar Baracchina di via Amendola. Erano le ore 18 quando un gruppetto di attivisti no vax è entrato nel bar, senza indossare i dispositivi di protezione, senza green pass, esigendo di poter consumare all’interno.

Il titolare ha così seguito le indicazioni di legge, chiedendo come prima cosa di indossare le mascherine. A questo punto, però, i no vax hanno cominciato a inveire contro il gestore, senza uscire dal bar.

Per tale motivo il titolare ha dovuto chiamare le forze dell’ordine. Sul posto sono giunti la Polizia di Stato, la Polizia locale e i Carabinieri. Sulle prime i no vax si sono rifiutati di uscire dal bar anche dopo richiesta delle forze dell’ordine, ma alla fine hanno ceduto.

Gli agenti hanno così provveduto a identificare tutti e 15 gli autori del blitz: per ciascuno di essi è scattata la multa da 400 euro. Nel frattempo, poi, la Digos sta portando avanti le indagini per ricostruire i fatti (comprensivi di frasi intimidatorie) in quanto alcuni degli attivisti erano già noti alle forze dell’ordine.

A Milano, invece, prima di Natale erano stati multati il titolare di un ristorante e venti clienti, tutti sprovvisti di green pass.