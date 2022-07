Modena, ispezione sanitaria in un prosciuttificio: sequestrati oltre 370 kg di salumi

Un'ispezione sanitaria in un prosciuttificio in provincia di Modena è terminata con il sequestro di 371 kg di salumi.

di Luca Venturino 28 Luglio 2022

Continuano i controlli effettuati dai Carabinieri del Nas di Parma nell’ambito della sicurezza alimentare: ancora una volta, gli agenti delle forze dell’ordine hanno ritenuto necessario concentrare i propri sforzi nelle attività distribuite nei territori all’interno della provincia di Modena, ispezionando nello specifico un prosciuttificio da cui sono poi state sequestrate diverse centinaia di chilogrammi di salumi (371 in tutto, per essere precisi), sia interi che in tranci sottovuoto.

Stando a quanto fatto trapelare dai rapporti degli stessi agenti delle forze dell’ordine, infatti, nel corso delle ispezioni è stato accertato che i prodotti sopracitati, da un valore commerciale complessivo di poco più di 3 mila euro, riportavano (almeno una parte di essi) una data di conservazione ormai decorsa di validità e privi delle indicazioni inerenti alla rintracciabilità che, in base alle norme vigenti, sarebbero invece obbligatorie. Nel corso dello stesso controllo i militari hanno ispezionato anche un locale della stessa attività commerciale adibito ad acetaia: al suo interno sono stati rinvenuto circa 1800 litri di aceto balsamico in fase di invecchiamento. Peccato che, in seguito agli accertamenti del caso, gli agenti abbiano appurato che questa attività secondaria non fosse di fatto attinente al ciclo produttivo del prosciuttificio – una negligenza sfociata in violazioni amministrative che comportano una sanzione di natura pecuniaria dal valore complessivo di circa 3500 euro.