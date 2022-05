Modena, mangia la grigliata, l’acqua gassata, la birra e il bicarbonato: gli esplode lo stomaco

di Manuela 11 Maggio 2022

È costata cara la grigliata di Pasquetta a un uomo di Modena: dopo averla mangiata, innaffiata con acqua gassata e birra, ha pensato bene di prendere del bicarbonato di sodio per digerire. Solo che lo stomaco gli è praticamente esploso.

L’uomo, un residente di Modena di 43 anni, come molti altri italiani, si è concesso una bella grigliata a Pasquetta. E, sempre come molti altri, l’ha mangiata accompagnata da acqua gassata e birra.

La sera ha poi mangiato una pizza, sempre accompagnata dalla birra. Successivamente, per cercare di digerire, ha preso due cucchiai interi di bicarbonato di sodio.

Il mix di tutte queste cose, però, ha portato a una fermentazione tale che, intorno alle 22.50, l’uomo è stato costretto a recarsi al Pronto Soccorso di Baggiovara a causa di un dolore addominale lancinante. Da lì è partito un iter diagnostico non semplice che si è concluso con un complicato intervento chirurgico.

Sulle prime, infatti, i medici avevano ipotizzato una pancreatite acuta. Così l’uomo è stato ricoverato nel reparto di medicina interna e gastroenterologia. Solo che gli esami non confermavano la diagnosi di pancreatite. Solo con la TC si è riusciti a stabilire cosa stesse succedendo: era in corso una perforazione gastrica.

Così l’uomo è stato portato di corsa in chirurgia e qui i chirurghi hanno scoperto che lo stomaco era lacerato, quasi come se fosse scoppiato. Per questo motivo è stato necessario procedere con una resezione gastrica subtotale. Il che vuol dire che gli è stato asportato quasi tutto lo stomaco. Si è poi proceduto a “ripulire” la cavità addominale da tutto il materiale fuoriuscito dallo stomaco.

L’intervento è stato molto difficile, è durato quasi tre ore. Successivamente il paziente è poi stato ricoverato in terapia intensiva. I medici hanno parlato di un gravissimo stato settico con shock refrattario al trattamento.

Una settimana dopo il ricovero, poi, l’uomo è stato sottoposto a un secondo intervento per inserire una digiunostomia di alimentazione. Al momento si trova ancora ricoverato in chirurgia d’urgenza: dovrà subire un terzo intervento per provare a ricostruire lo stomaco.

I medici hanno poi sottolineato che è importante fare attenzione non solo alla quantità di cibo che si ingerisce, ma anche a come gli alimenti si mischiano. In questo caso il problema è stato che lo stomaco era già pieno e disteso a causa del cibo, dei liquidi e dell’aria. A questo, poi, si è aggiunta una notevole quantità di bicarbonato di sodio ed ecco che si è arrivati alla rottura della parete dello stomaco in quanto, in meno di 3 minuti, è stato provocato il rilascio di centinaia di millilitri di gas.

A peggiorare le cose c’è stato il fatto che l’uomo ha ingerito il bicarbonato di sodio accompagnandolo con una bevanda gassata. I medici ricordano che questo tipo di perforazione per fortuna è rara, ma se non viene diagnosticata in tempo ha un tasso di mortalità del 75%.