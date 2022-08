Modena, principio d’incendio in un silos del Consorzio Agrario

di Luca Venturino 17 Agosto 2022

Una colonna di fumo pallido, che vibra verso il cielo piegandosi e avvitandosi su se stessa: un campanello d’allarme che, considerando l’attuale crisi idrica determinata dalla siccità e l’imperversare sempre più feroce degli roghi sul territorio nazionale, non poteva assolutamente passare inosservato. Il pennacchio di fumo in questione, frutto per l’appunto di un pericoloso principio d’incendio, è stato segnalato da alcuni addetti ai lavori presso il Consorzio Agrario dell’Emilia, in via Lavacchi nel comune di San Felice sul Panaro, ad appena una manciata di chilometri da Modena.

I vigili del fuoco, allertati intorno alle ore 10 del mattino, sono giunti sul posto e, dopo una rapidissima verifica, si sono accertati che la colonna di fumo si stava di fatto levando da uno dei silos dello stabilimento in questione, all’interno del quale si trovavano diverse tonnellate di cereali in fase di essicazione. Chiaramente il divampare delle fiamme avrebbe potuto provocare enormi danni economici, ma fortunatamente i pompieri intervenuti sul posto sono riusciti a individuare, ridurre e infine neutralizzare del tutto il principio d’incendio. Secondo quanto lasciato trapelare dal rapporto redatto dagli stessi agenti, il silo in questione non ha riportato danni rilevanti di alcun tipo, e come potrete immaginare non ci sono stati feriti.