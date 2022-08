Roma, grande incendio in un fienile: bruciate centinaia di balle di fieno

di Luca Venturino 16 Agosto 2022

Un fienile situato nella riserva naturale di Decima Malafede, in quel di Roma, è stato completamente avvolto da un incendio: le fiamme hanno divorato centinaia di balle di fieno e danneggiato pesantemente la struttura. Per domarle è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, accorsi sul posto verso le sei del mattino con due autobotti e impegnati per diverse ore. Il rogo, alimentato dall’aria calda e dalle condizioni di grave siccità, aveva rapidamente assunto proporzioni enormi, tanto da arrivare a lambire il tetto della struttura – e danneggiando i pannelli fotovoltaici installati – e un capannone lì vicino, adibito a deposito di attrezzi.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita o coinvolta nell’incendio: l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di domare le fiamme, ma di fatto la struttura in cui erano stipate le balle di fiano è ormai inagibile. Gli agenti delle forze dell’ordine, nel frattempo, stanno indagando sulle probabili cause del rogo: secondo quanto fatto trapelare fino a ora l’ipotesi più accreditata sarebbe quella dell’origine colposa, e non dolosa. Importante considerare, tuttavia, che si tratta di un fenomeno ormai sempre più comune, cortesia – come accennato poco fa – della grande siccità degli ultimi mesi. Nel solo mese di agosto, ad esempio, vi abbiamo raccontato di grandi roghi a Caserta, nella zona del Chianti e, sempre restando in Toscana, in provincia di Grosseto, dove di fatto gli allevatori sono preoccupati dalla mancanza di fieno.