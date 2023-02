Moët Hennessy ha acquisito i rosé di lusso di Château Minuty

di Manuela Chimera 15 Febbraio 2023

Ancora tempo di shopping fra le grandi aziende. Questa volta è Moët Hennessy, la divisione di vini e liquori del colosso dei beni di lusso LVMH, ad aver acquisito la quota di maggioranza del produttore di rosé provenzale Château Minuty. Questi rosé vanno ad unirsi a un ricco portfolio di rosé premium detenuto da Moët Hennessy, fra cui anche quelli di Château d’Esclans e quelli di Château Galoupet, una delle 18 tenute Cru Classé della Provenza acquisita nel 2019 da Hennessy.

Moët Hennessy si arricchisce con i rosé di Château Minuty

Da poco Campari e Moet Hennessy avevano acquisito il 100% del sito di e-commerce di vini e liquori Tannico, ma adesso Moët Hennessy si è mosso da solo per acquisire la maggioranza di Château Minuty. La tenuta Minuty la potete trovare nella penisola di Saint-Tropez: qui sono prodotti vini di alta gamma in una location creata ai tempi di Napoleone III e classificata come Grand Cru Classé Côtes-de-Provence sin dal 1955.

Non che si sappia ancora molto dei dettagli di questa acquisizione, ma è già trapelato il fatto che la famiglia Matton manterrà gli interessi acquisiti nella gestione della proprietà. Inoltre pare che gli attuali dirigenti e membri della famiglia continueranno a gestire l’azienda come prima.

Philippe Schaus, presidente e amministratore delegato di Moët Hennessy ha dichiarato che per loro è motivo di grande orgoglio suggellare una collaborazione così strategica con Minuty, leader mondiale nel settore del Rosé de Provence. Inoltre sono lieti di avere l’opportunità di lavorare a fianco del talentuoso team di Minuty, noto per l’impegno messo nel creare vini di altissima qualità.

Inoltre Schaus ha aggiunto anche che “questo è un nuovo passo nel rapporto di fiducia costruito negli ultimi due anni fra il gruppo e la famiglia Matton, tramite la distribuzione dei loro vini nella regione dell’Asia e del Pacifico. Questa alleanza, guidata da una forte richiesta da parte delle esportazioni, rafforzerà lo sviluppo dei vini Minuty a livello internazionale, a beneficio dell’intera categoria Rosé de Provence”.

Dal canto loro, Jean-Etienne e Francois Matton, direttori di Minuty, hanno sottolineato che anche loro sono contenti di questa nuova collaborazione con Moët Hennessy. Questa alleanza strategica, basata sulla loro comune passione per i vini eccezionali e sul rispetto delle conoscenze tramandate di generazione in generazione, permetterà alla loro tenuta di beneficiare della forza di un così grande gruppo internazionale, garantendo contemporaneamente la continuità del patrimonio e delle tradizioni di Château Minuty.