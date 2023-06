Molise, trovato un asparago selvatico lungo oltre 4 metri: è record

di Luca Venturino 6 Giugno 2023

La domanda sorge spontanea – la potenza odorifica che segue l’appuntamento in bagno sarà direttamente proporzionale alla lunghezza dell’asparago? Perché se la risposta è sì, allora forse potremmo avere tra le mani non uno, ma ben due record mondiali – uno per le semplici dimensioni e uno per l’intensità di… Beh, ci siamo capiti. Ci sftiamo naturalmente riferendo a quanto accaduto nelle ultime ore ad Acciarelli a Riccia, piccola contrada in provincia di Campobasso, Molise, dove nei boschi che circondano il comune è stato trovato un asparago selvatico lungo ben quattro metri e dodici centimetri.

L’asparago più lungo del mondo è stato raccolto in Molise

Stando a quanto raccontato il nostro gigante vegetale emergeva dal terreno per arrivare fino ai rami più alti degli alberi, confondendosi con il verde della vegetazione tutto intorno – il che, dobbiamo essere onesti, fa emergere un’altra domanda spontanea: possibile che nessuno si sia mai accorto di un asparago alto più di quattro metri? Pensavano fosse una liana in pieno stile foresta amazzonica? O più semplicemente, il nostro colosso ha potuto crescere in maniera indisturbata fino a raggiungere tale altezza visto che il luogo in cui è stato ritrovato – il Molise, per l’appunto – non esiste?

Misteri ormai consegnati al folklore regionale e tramandati di generazione in generazione, immaginiamo. Quel che è certo è che l’asparago da record non è sfuggito alla vista di Salvatore Ciocca, appassionato di raccolta asparagi da decenni ed ex consigliere regionale del Molise, che dopo essersi “scontrato” con il mostro ha scattato le foto e i video di rito, l’ha reciso – che altrimenti chi ci avrebbe creduto? Foto e video possono sempre essere ritoccati, d’altronde – e infine l’ha misurato.

Possiamo solo immaginare la sorpresa e lo stupore di Ciocca alla vista di questo colosso – un po’ come un pescatore che tira su un pesce da record. “Quando l’ho visto” ha spiegato Ciocca ai microfoni dell’ANSA “pensavo non fosse un asparago in quanto era troppo alto e tra la vegetazione non riuscivo a vedere l’estremità. Chiaramente – ha spiegato – non tutto era commestibile, ma lo abbiamo mangiato insieme ad una tradizionale pizza con la mozzarella: è stata ottima”. Pizza che, immaginiamo, sarà stata gigante come l’asparago.

Lo stesso Ciocca è convinto che l’asparago in questione, come abbiamo accennato in apertura di articolo, sia un esemplare degno di entrare nel Guinness World Record in quanto il più grande (forse è più corretto dire il più lungo?) del mondo, ma al momento non ci sono ancora comunicazioni o riconoscimenti ufficiali da parte dell’associazione dei record.