Molluschi rari: in Puglia avvistato un Tremoctopus, metà polpo e metà seppia

A proposito di molluschi rari: in Puglia è stato avvistato un esemplare di Tremoctopus, metà polpo e metà sappia. E i biologi sono in visibilio.

di Manuela 12 Gennaio 2022

Molluschi rari e dove trovarli: no, non è il titolo di un film, bensì quanto accaduto in Puglia. Qui è stato infatti avvistato un Tremoctopus, un raro mollusco a metà strada fra un polpo e una seppia.

Un esemplare è stato ritrovato spiaggiato sulle coste della zona di Torre Canne, una frazione del comune di Fasano in provincia di Brindisi. Si tratta di un mollusco che solitamente vive negli oceani, quindi è difficilissimo vederlo qui da noi.

I biologi sono rimasti entusiasti del ritrovamento e hanno anche realizzato uno studio in merito. Da 40 anni, infatti, speravano di poterne vedere uno per studiarne morfologia e genetica. Alcuni esemplari erano stati segnalati a Ponza, ma mancavano studi in merito.

A segnalare quell’esemplare di Tremoctopus violaceus sono stati alcuni cittadini che, vedendo quello strano animale spiaggiato, hanno realizzato un video.

Altri avvistamenti di questo animale lungo fra i 5 e i 10 cm sono stati fatti anche in Sardegna. Lo studio in questione lo si può trovare sulla rivista internazionale Mdpi: per realizzarlo è stata indispensabile la collaborazione fra l’Istituto Coispa tecnologia e ricerca – Stazione sperimentale per lo studio delle risorse del mare di Bari e l’Università di Cagliari.

Il Tremoctopus ha un aspetto che ricorda un po’ sia un polpo che una seppia, ma le sue particolarità non finiscono qui. Questo animale è del tutto immune al veleno della Caravella portoghese.

Questi molluschi marini si difendono dai predatori utilizzando sia l’inchiostro sia una membrana che assomiglia a una rete che aprono e gonfiano come se fosse un mantello, facendoli così sembrare più grandi e minacciosi di quanto non siano in realtà. Proprio per tale motivo gli inglesi li chiamano Blancket octopus, cioè “polpi coperta”.

Comunque un po’ in tutto il mondo vengono segnalati ritrovamenti strani in spiaggia: nel Regno Unito, per esempio, una famiglia aveva trovato sulla battigia 55mila euro di crostacei molto costosi.

[Crediti Foto | Screenshot dal video di YouTube]