Mondello: sequestrati 70 kg di cibo in un ristorante per gravissime carenze igienico-sanitarie

di Manuela 19 Agosto 2022

Dopo il maxi sequestro di Scilla, spostiamoci a Mondello: qui in un ristorante le forze dell’ordine hanno sequestrato 70 kg di cibo a causa di gravissime carenze igienico-sanitarie.

Le forze dell’ordine, comprensive dei poliziotti del commissariato di zona, di quelli del Reparto mobile, della Squadra mobile, dell’unità cinofila e anche della capitaneria di porto, dei vigili, dell’Ispettorato del lavoro e del personale dell’Asp hanno permesso di sequestrare 70 kg di cibo e scovare cinque lavoratori irregolari in un ristorante di Mondello. Non chiedeteci il nome in quanto non è stato fornito dalle fonti.

La questura ha spiegato che dentro al ristorante erano state riscontrate diverse irregolarità amministrative. Inoltre i tecnici dell’Asp hanno segnalato gravissime carenze igienico-sanitarie e strutturali, ma non solo: rispetto alle autorizzazioni, la planimetria del locale non coincideva.

Alla luce di tali rilevi, ecco che la capitaneria di porto ha disposto il sequestro di circa 70 kg di alimenti non tracciati e non idonei al consumo.

Nel frattempo, poi, l’Ispettorato del lavoro ha rilevato gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute: erano presenti, infatti, cinque lavoratori non in regola non solo con gli attestati inerenti la formazione e l’addestramento, ma anche sprovvisti del certificato della periodica visita medica.

Per questi motivi i lavoratori non in regola sono stati subito allontanati dal ristorante. Nel frattempo, la polizia ha elevato multe per un valore di 18.633 euro, mentre il dipartimento di prevenzione dell’Asp di Palermo ha provveduto a sospendere immediatamente l’attività di ristorazione.