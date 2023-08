Monopoly lancia la Napa Valley Edition, per diventare magnati nel mondo del vino

di Luca Venturino 8 Agosto 2023

Il vostro sogno nel cassetto è quello di passeggiare per vigneti profumati mentre orde di manovali sottopagati lavorano per voi? Di affiancare il vostro nome a quello di cantine che hanno fatto la storia del vino a stelle e strisce, e magari ritrovarsi tra una manciata di anni come Brad Pitt e Angelina Jolie? La più recente versione di Monopoly fa giusto al caso vostro, allora: si tratta della Napa Valley Edition, una declinazione del celebre e al contempo famigerato gioco da tavolo ambientato, come certamente avrete potuto intuire, nella florida California.

Monopoly Napa Valley Edition, o la versione letterale del Gioco dell’Oca alcolico

In tutto questo c’è solo un piccolo, fastidioso cavillo – il Monopoly Napa Valley Edition è disponibile solamente dall’altra parte dell’Oceano Atlantico, negli Stati Uniti. Per giocarlo, dunque, le opzioni sono due: organizzare un viaggetto nella terra a stelle e strisce facendo attenzione a lasciare uno spazietto extra in valigia per il viaggio di ritorno, o diversamente acquistarlo online.

LEGGI ANCHE McDonald’s ha rilasciato un gioco per Game Boy Color

C’è poi, a dire il vero, una terza opzione, una riservata a chi preferisce risparmiare sul budget (o a chi è particolarmente appassionato di découpage e soluzioni fai da te) – limitarsi a prendere una vecchia edizione e appiccicare sopra i nomi delle più famose cantine della Napa Valley. Eh sì, che d’altronde il Monopoly ambientato in California non differisce in nulla al gioco che per la prima volta apparve sugli scaffali nell’ormai lontano 1935: stesse regole, stesso numero di caselle, stesso potenziale di fare a pezzi amicizie o relazioni che pensavate essere immortali. Ci sono matrimoni che sono finiti per un albergo in Parco della Vittoria.

Ma torniamo a noi – i giocatori della Monopoly Napa Valley Edition potranno di fatto acquistare cantine del calibro di Beringer, Sterling Vineyards, Napa Cellars, Hall Wines e Frank Family Vineyards; e poi arricchire i propri lotti di proprietà facendo costruire luxury hotel o locali rinomati. Non mancherà, naturalmente, la famosa altra faccia della medaglia (quella che sfascia le amicizie, per l’appunto): le famose tasse, per l’occasione declinate a tema vino.

Chiudono le regole le immancabili tessere con probabilità e imprevisti: in questa categoria figurano voli panoramici a bordo di mongolfiere, giri in piste ciclabili o su auto con tanto di autista e perfino la possibilità di finire in una festa esclusiva davanti alle fontane di Alpha Omega, una delle più note cantine della Napa Valley. Non manca, infine, la cosiddetta casella sbagliata, forse la più sfortunata del gioco: quella che porta diritti in prigione.