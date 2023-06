McDonald’s ha rilasciato un gioco per Game Boy Color

di Luca Venturino 28 Giugno 2023

Happy Meal per adulti (con annesse sorprese che, a oggi, sono arrivate a valere una piccola fortuna), frangia a forma di archi dorati come il Leo di Caprio o il David Beckham dei tempi migliori e un nuovo gioco per il Game Boy Color – aggiungiamoci magari un nuovo album dei Blink 182 et voilà, il treno della nostalgia è partito a tutta birra. La destinazione? Gli anni ’90, naturalmente. Come parte di una più ampia campagna di marketing che ha come protagoniste le iconiche mascotte Grimace, Birdie the Early Bird, Hamburgular e McNugget Buddies, McDonald’s ha infatti creato un piccolo sito internet con tanto di minigame giocabile via browser.

McDonald’s e il gioco per Game Boy Color: bentornati agli anni Novanta

Al primo approdo sul sito in questione pare effettivamente di avere aperto una capsula del tempo, uno di quei cimeli – esistono sia fisici che virtuali, a dire il vero – che vengono seppelliti riempendoli di affetti e oggetti simbolo dei tempi correnti per poi aprirli a distanza di anni e rimanere sorpresi da quanto sono cambiate le cose. Colori sparatissimi, banner pubblicitari che ci informano delle suonerie per cellulare appena uscite, gif dalla framerate tutt’altro che fluida: se chiudete gli occhi si può quasi arrivare a sentire il suono del modem che tenta a connettersi a internet, quel rumore robotico e stridente che nascondeva una fragilità rompibile in ogni istante da una telefonata di un’amica di vostra madre.

Ma torniamo a noi, prima di farci sopraffare dai ricordi – McDonald’s e il gioco per Gambe Boy Color, dicevamo. La videata di gioco è incastonata al centro del sito, tra (finti) banner pubblicitari e altre chicche di sfavillante nostalgia, e si può leggere, in tono viola su campo giallo, “Grimace’s Birthday”. Al fianco della famosa mascotte ci sono anche Hamburgular e Birdie the Early Bird.

A un primo sguardo potrebbe apparire come un giochino in Flash o Java (altra fitta di nostalgia per il nostro vecchio cuore nerdacchione), ma in realtà si tratta di una intera ROM per Game Boy Color, sviluppata con GB Studio dal team di Krool Toys appositamente per la campagna di McDonald’s. Come abbiamo già accennato in apertura di articolo, il gioco è tranquillamente giocabile via browser, sia che siate da smartphone che da computer; ma se volete provare l’ebbrezza dei smanettoni del secolo scorso potreste usare una flashcart per Game Boy Color e giocarlo direttamente con l’hardware originale dell’epoca.