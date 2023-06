Montefiascone, il terrapieno frana su un ristorante: morto il titolare

di Luca Venturino 18 Giugno 2023

La tragedia colpisce a Montefiascone, piccolo Comune di 12 mila abitanti incastonato nella provincia di Viterbo: come riportato dai media locali, infatti, il costone di un terrapieno è franato crollando a ridosso del ristorante pizzeria Miralago da Paolo di via Bandita, in una zona rialzata rispetto al resto del centro abitato. Il crollo, al di là degli evidenti danni materiali al locale, ha per di più provocato la morte del titolare dell’attività in questione, Paolo Morincasa, trovato senza vita dai soccorsi impegnati sul luogo dell’incidente. Anche il cuoco del ristorante si trovava all’interno al momento del crollo: stando a quanto lasciato trapelare, l’uomo è rimasto gravemente ferito ma tratto in salvo dalle squadre di soccorso, ed è stato successivamente trasferito all’ospedale di Belcolle di Viterbo in codice rosso per trauma cranico e trauma toracico.

Il crollo del terrapieno sul ristorante: le dinamiche della frana a Montefiascone

I locali di Montefiascone hanno raccontato ai media locali e alle forze dell’ordine intervenute sul posto di avere sentito un forte boato: per permettere alle squadre dei soccorritori di intervenire quanto prima, il personale in divisa della stazione locale dei Carabinieri, la protezione civile e la polizia locale hanno deciso di chiudere la strada al traffico cittadino, concedendo il diritto di passaggio solamente alle squadre dei vigili del fuoco e al personale medico del 118.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, la frana del sopracitato terrapieno si è abbattuta sul tetto del ristorante, determinando il crollo di una parte del soffitto. Il cuoco del locale, come già accennato in apertura di articolo, è fortunatamente riuscito a salvarsi rifugiandosi nel bagno al momento dell’incidente (pur riportando diverse ferite a causa delle macerie in caduta); mentre il titolare, Paolo Morincasa, non è riuscito a mettersi in salvo: i soccorsi, come anticipato, hanno trovato il suo cadavere durante gli scavi tra le macerie.

È bene notare, in chiusura, che al momento non sono ancora state definite con certezza le dinamiche che hanno portato alla frana del terrapieno: alcuni media locali riportano che sul posto dell’incidente erano in corso alcuni lavori, ed è pertanto plausibile che verrà indagato un eventuale legame tra il loro svolgimento e un potenziale indebolimento del terrapieno che avrebbe portato al crollo. Quel che è certo è che gli agenti delle forze dell’ordine sono tuttora al lavoro per chiarire il prima possibile le ragioni effettive della frana, e che la procura di Viterbo ha ritenuto opportuno aprire un fascicolo per omicidio colposo.