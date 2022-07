Morato Pane cresce ancora: acquistata Nt Food, specializzata in prodotti senza glutine

di Luca Venturino 28 Luglio 2022

Morato Pane cresce ancora – e questa volta lo fa guardando in direzione del mercato gluten free: il gruppo ha infatti di recente annunciato l’acquisizione della maggioranza di capitale di Nt Food, un’azienda toscana specializzata, come vi abbiamo anticipato, nella produzione di prodotti da forno senza glutine. Stando a quanto lasciato trapelare dall’accordo, Nicoletta e Giovanna Del Carlo, socie fondatrici di Nt Food, rimarranno di fatto al timone della società in stretta collaborazione con il gruppo Morato e continueranno di fatto detenere una quota di partecipazione.

L’accordo in questione è da intendersi come parte integrante del piano strategico di Morato Pane per sviluppare la propria influenza nel mercato de prodotti bakery attraverso il consolidamento del presidio nel Vecchio Continente: “In particolare, questa acquisizione ci permetterà di creare significative sinergie a livello di innovazione di prodotto, di processo e distributive, aprendo nuove interessanti opportunità in canali e segmenti specializzati e rafforzando la nostra gamma d’offerta a marchio” ha commentato a tal proposito Stefano Maza, CEO del gruppo Morato.

Dal canto suo, anche Nt Food – che di fatto vanta tre stabilimenti produttivi interamente dedicati al senza glutine, situati tra Altopascio e Porcari, in provincia di Lucca – si dice felice dell’intesa raggiunta: “In un momento molto positivo per la nostra azienda l’ingresso nel gruppo Morato è senza dubbio un’occasione per dare ancora più forza e solidità al nostro percorso” ha dichiarato Giovanna Del Carlo, cfo e Co-Founder della società toscana “consentendoci di accedere a importanti sinergie industriali e dando un nuovo impulso allo sviluppo estero”.