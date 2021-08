di Manuela 3 Agosto 2021

È tempo di shopping anche per il Gruppo Morato: dopo aver acquisito la Ro.Mar. di Venezia, adesso Morato Pane ha anche acquisito la spagnola Cerealto-Siro. E questo dopo che, a fine 2020, Granarolo aveva ceduto il ramo d’azienda Pandea (pani confezionati) proprio a Morato Pane.

Stefano Maza, ceo del Gruppo Morato, ha spiegato che lo sviluppo del business spagnolo fa parte delle strategie prioritarie dell’azienda in quanto si tratta di un mercato potenziale in cui sono già presenti come fornitori di Mercadona per determinati prodotti. Tale operazione si è resa possibile grazie alla partecipazione del Gruppo Casalini.

La Cerealto-Sio è un’azienda spagnola che ha uno stabilimento produttivo a Briviesca, nella parte settentrionale del Paese. Lo stabilimento vanta 34mila metri quadri e 10 linee produttive. Può produrre diversi tipi di prodotti da forno e il suo fatturato è intorno ai 35 milioni di euro.

Precedentemente il Gruppo Morato aveva anche acquisito la Ro.Mar, azienda di Venezia specializzata nella produzione di pani a fette. Questa volta, secondo Stefano Maza, l’obiettivo di Morato Pane era quello di concentrare lo sviluppo sul mercato core dei prodotti bakery in modo da rinforzare la presenza in Italia e aumentare le possibilità di espansione all’estero.

La Ro.Mar ha due stabilimenti produttivi e quattro linee produttive, con un fatturato di 20 milioni di euro all’anno.