Moschino lancia la borsa baguette da 840 euro

Moschino ha deciso di lanciare una borsa baguette da 840 euro. Sì, avete capito bene: si tratta di una borsa con la forma e il colore di una baguette, il tutto col logo del brand sopra. E potrete averla alla modica cifra di 840 euro circa (considerando Iva e cambio).

Siamo abituati alle eccentricità del mondo della moda, solo che a volte gli stilisti ci spiazzano. E una borsa a forma di baguette a prezzi da capogiro rientra proprio in questa categoria. Anche perché non è certo una novità un qualche oggetto a forma di baguette: per esempio io sono fieramente in possesso di una penna baguette comprata in Francia a pochi centesimi in una bancarella di souvenir.

Comunque sia, se proprio non potete fare a meno di sfoggiare una borsa baguette, sappiate che è in pelle, gli interni sono marroni, la chiusura è a magnete e l’esterno assomiglia in tutto e per tutto a una baguette. Occhio dunque a non sbagliarvi se andate a comprare una baguette vera accessoriati con questa borsa.

Mentre lo slogan di vendita ci invita a passeggiare lungo la Senna o al supermercato con questa borsa baguette mentre scegliamo il vino preferito per cena e del pane vero, ecco su Twitter e sui social network si è scatenata l’ironia. Ecco alcune delle perle tradotte:

“758 sterline per assomigliare a uno che va in giro con il panino di Subway”

“Moschino è divertente, ma la loro borsa baguette è andata troppo oltre”

“Ci vuole un po’ di prosciutto e formaggio sopra”

“Veramente? Questa è una borsa baguette? Un nuovo concetto di moda al sul meglio?”

“Ho scelto di viziarmi con la nuova borsa baguette di Moschino, ma a metà strada mi è venuta fame”

“Proprio quando il 2020 sta andando di male in peggio, Moschino ha ribaltato la situazione con un oggetto importante che tutti hanno sempre desiderato nel loro guardaroba… Una borsa baguette”

“Così i piccioni mi attaccano, no grazie!”

E se la baguette non fosse sufficiente, sappiate che Moschino ha realizzato anche una borsa croissant.