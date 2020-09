Mozzarella di Bufala Campana Dop: nuovo spot con gli YouTuber di Casa Surace

Non poteva che essere così: il nuovo spot del Consorzio della Mozzarella di Bufala Campana Dop avrà come protagonisti gli YouTuber di Casa Surace. Nel video, in pieno stile Casa Surace, farà la sua comparsa anche la mitologica nonna Rosetta.

Il video inizia con una ragazza vestita di bianco che sembra appena uscita dall’acqua, guarda in camera e morde una mozzarella cercando di dire qualcosa. A questo punto, poi, parte lo spot con i Casa Surace, corredati di nonna Rosetta e incentrato sulla bontà, sulla bellezza, sulla purezza e sulle emozioni.

Questo spot fa parte della campagna di comunicazione autunnale del Consorzio di Tutela che quest’anno ha deciso di scegliere il web, inclusi social network e siti di informazione italiani, come canale per diffondere il proprio messaggio.

Ma il rapporto fra Mozzarella di Bufala Campana Dop e Casa Surace non si esaurisce qui. La Mozzarella di Bufala Campana Dop, infatti, fa parte del progetto “Staisciupacco” dei Casa Surace. Si tratta di una versione particolare del noto “pacco da giù” pieno di cibo fatto in casa che gli studenti meridionali fuori sede aspettano sempre con ansia (ci sono parecchi video dei divertenti YouTuber partenopei incentrati sul concetto di “pacco da giù”). In questo caso il “pacco da giù” contiene anche la Bufala Dop.

Ricordiamo poi che a febbraio il marchio della Mozzarella di Bufala Campana Dop è stato registrato anche in Gran Bretagna.