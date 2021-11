Mozzarella: raggiungerà i 51,50 miliardi di dollari entro il 2027 a livello mondiale

di Manuela 18 Novembre 2021

Coherent Market Insights ha realizzato un report nel quale spiega che il mercato mondiale della mozzarella raggiungerà quota 51,50 miliardi di dollari entro il 2027 (con CAGR del 5,2%).

Il fatto è che è aumentato l’uso della mozzarella per preparare pizza e pasta, il che alimenta questo mercato. Nel report in questione la mozzarella viene definita come un formaggio tradizionale meridionale italiano, prodotto con latte di bufala e con il metodo a pasta filata. La mozzarella fresca di solito è bianca o leggermente gialla, ma varia a seconda della dieta dell’animale.

Povera di grassi e calorie, contiene probiotici come il Lactobacillus fermentum e i batteri Lactobacillus casei. Sempre secondo il report, è il formaggio più usato per la pizza per via della sua consistenza leggera e cremosa. Come molti formaggi e latticini, è un’ottima fonte di calcio e proteine.

A livello globale, i principali attori che operano nel settore della mozzarella sono:

Organic Valley

Sargento Foods Inc.

Saputo Cheese USA Inc.

Granarolo SpA

BelGioioso Cheese Inc.

Arla Foods Inc.

Grande Cheese Company

Groupe Lactalis SA

Fonterra Co-operative Group Limited

The Kraft Heinz Company

Le previsioni parlano di un aumento della domanda di mozzarella causato dall’aumento del suo consumo anche a livello di ristoranti, pizzerie e asporto. Inoltre le persone avranno sempre maggior consapevolezza dei benefici sulla salute di questo prodotto, il che stimolerà di nuovo la crescita del suo mercato.

Anche la pandemia da Covid-19 ha modificato i comportamenti dei consumatori. Il 36% dei consumatori in tutto il mondo ha dichiarato di aver aumentato significativamente il consumo di formaggi durante la pandemia. E si prevede che tale tendenza persista nel tempo.

Secondo i dati di Tetra Pak, sono la mozzarella e il cheddar i formaggi più apprezzati a livello mondiale (con buona pace dei francesi: in Francia il consumo di mozzarella italiana ha sorpassato quello del camembert locale), con percentuali rispettivamente del 50 e del 25%. La magior crescita del mercato della mozzarella avverrà nel Nord America, in Europa e in Asia.