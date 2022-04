Mozzarella Vivibene Selex Bocconcini senza lattosio: richiamo per rischio allergeni

Nuovo richiamo sul sito Salute.gov: ritirati dal commercio alcuni lotti della Mozzarella Vivibene Selex Bocconcini senza lattosio per un rischio allergeni.

di Manuela 11 Aprile 2022

È stato pubblicato un altro richiamo sul sito Salute.gov: sono stati ritirati dal commercio alcuni lotti della Mozzarella Vivibene Selex Bocconcini senza lattosio a causa di un rischio allergeni. In questo caso, sia la data di pubblicazione dell’allerta sul sito che quella dei controlli effettivi presente sull’avviso di richiamo vero e proprio coincidono: è quella dell’11 aprile 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Mozzarella Vivibene Selex bocconcini, il marchio del prodotto è Vivibene Selex e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Selex. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è CE IT 41 5, mentre il nome del produttore è Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop., con sede dello stabilimento in via Brennero 2 a Varna (BZ).

I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono:

94 e 95: quelli con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 3 maggio 2022 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 125 grammi

96 e 97: quelli con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 5 maggio 2022 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 125 grammi

Il motivo del richiamo è un rischio presenza allergeni. Più nel dettaglio, la ditta Brimi di Varna (BZ) ha comunicato ai Servizi Veterinari di aver prodotto e venduto mozzarella con lattosio erroneamente confezionata in confezioni riportanti la dicitura “senza lattosio”.

Nelle avvertenze si specifica che il prodotto è stato richiamato immediatamente. Nel caso lo si fosse già acquistato, è bene restituirlo presso il punto vendita di acquisto.