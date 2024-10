Mulino Bianco crede nel trend dei biscotti alla frutta, e ne lancia uno nuovo

Fra le tante opzioni per la prima colazione o gli snack, da sempre sulle tavole degli italiani troviamo mille tipi di biscotti; quelli alla frutta non fanno eccezione – tipo i Cuor di Mela di Mulino Bianco, per intenderci. Ma lo storico marchio di Barilla ci comunica oggi il lancio di una (non) rivoluzionaria novità, che cavalcherebbe le “nuove tendenze del mercato”: i Cuor di Bosco con lamponi, mirtilli e amarene, un nuovo prodotto “innovativo” che si aggiunge ai già citati biscotti alla mela e ai Settembrini, quelli con confettura di fichi. Solo a noi non sembra una grande novità?

Come saranno i Cuor di Bosco Mulino Bianco

Lo stabilimento novarese di Mulino Bianco ha iniziato a sfornare i Cuor di Bosco, new entry nel catalogo del colosso di prodotti da forno industriali. Sono biscotti in pastafrolla con farcitura ai lamponi, mirtilli e amarene, realizzati con grano tenero da agricoltura sostenibile secondo la Carta del Mulino, il disciplinare Mulino Bianco che dichiara l’impegno dell’azienda nel supportare il lavoro degli agricoltori e proteggere la biodiversità.

Li trovate nei supermercati già dal mese in corso. Non proprio una grande innovazione, per un biscotto che va ad aggiungersi a referenze come i Cuor di Mela e i Settembrini, entrambi con ripieni alla frutta e posizionati in scaffale già da tempo.

Il “trend” dei biscotti alla frutta

Parla di innovazione, l’azienda del mulino, riferendosi a uno studio secondo il quale il segmento dei biscotti con o ripieni di frutta negli ultimi tre anni è cresciuto del 28,8% in termini di valore e del 9,7% per volume. L’indagine è stata effettuata da Nielsen, che nel 2023 aveva già presentato un altro studio sulla prima colazione – proprio in collaborazione con Barilla. Una svolta, insomma, quella dei prodotti da forno alla frutta; e pensare che snack come i biscotti alla mela e i cornetti integrali ai frutti di bosco a noi sembravano più che familiari. Restiamo in attesa di una vera grande novità, o magari di una trovata di marketing che ci sorprenda, come quella dei Cileni ripieni di zucchero.